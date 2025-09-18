Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportaron este jueves retrasos y fallas en las líneas 3, B y A.

A través de X (antes Twitter), pasajeros señalaron que en la Línea 3 los trenes tardaban en pasar: “En la Línea 3 no pasa el metro hacia Indios Verdes, llevamos ya casi 15 minutos esperando”, escribió un usuario; otro comentó: “Línea 3, dirección Universidad, detenida en Niños Héroes. El metro en el que viajo, desde Potrero, no se ha llenado y las estaciones tampoco tienen mucha gente. No les creo lo de ‘alta afluencia’”.

La cuenta oficial del Metro respondió: “Buen día. Se presenta afluencia alta en la Línea 3, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda”.

En la Línea A, un pasajero reportó: “No hay servicio en la Línea A, repito, no hay servicio”. Al respecto, el Metro informó: “Buen día, se realizan maniobras para rescatar a un perrito en vías de la Línea A, por lo que la marcha es lenta. En breve se normalizará la circulación de los trenes”.

En la Línea B, usuarios también denunciaron demoras: “Línea B dirección Buenavista, detenido en cada estación. No hay afluencia de gente, no llueve, no hace frío, entonces, ¿por qué tanto tiempo detenido por estación?”, escribió un pasajero, “Órale, muévanse. ¡Línea B lentaaa! No llueve, hace un sol esplendoroso y seguimos igual” agregó otro.

