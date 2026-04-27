La mañana de este lunes, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportaron importantes y tiempos de espera en las líneas 3, A, B y 2.

¿Qué líneas del Metro presentan retrasos?

Línea 3

En la línea 3 los usuarios reportaron retrasos en el servicio con dirección a Universidad, señalando tiempos de espera prolongados y avance lento de los trenes: “Línea 3 rumbo a Universidad… ya comenzamos con paradas como combi… 10 min por estación” y “¿Qué pasa en Línea 3 dirección Universidad, por qué tardan demasiado en pasar?”, expresaron usuarios en redes sociales.

El STC respondió: “Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 3”.

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Línea A

En la Línea A, usuarios también denunciaron falta de trenes y largos intervalos de espera con dirección a Pantitlán: “¿Por qué no hay trenes de la Línea A hacia Pantitlán?” y “MUEVAN LA LÍNEA A y manden un tren vacío a Guelatao, lleva más de 15 min sin pasar”, fueron algunas de las publicaciones.

El STC informó al respecto: “Buen día. Se registra afluencia alta en la Línea A, se agiliza el avance de los trenes desde las terminales”.

Línea B

En la Línea B, los pasajeros reportaron un avance lento del servicio sin condiciones climatológicas que justificaran las demoras: “La Línea B va súper lenta, ¡no llueve ni nada!” y “#LineaB dirección Buenavista con avance lento”, señalaron usuarios afectados.

Línea 2

En la Línea 2, los usuarios también señalaron saturación y falta de trenes, especialmente en la estación Taxqueña: “En Taxqueña, Línea 2 ya van casi 10 minutos que no sale el tren…” y “La Línea 2 está saturada, no ha pasado ningún tren”, reportaron pasajeros.

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