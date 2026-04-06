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Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo reportaron la mañana de este lunes retrasos, detenciones prolongadas y marcha lenta en diversas líneas, a pesar de la baja afluencia por día de asueto, lo que generó inconformidad entre los pasajeros que señalaron tiempos de espera prolongados.

¿Qué líneas del Metro están afectadas hoy?

Linea 3

En la Línea 3, usuarios se quejaron principalmente por demoras desde el inicio del servicio y saturación en andenes: “Nunca van a contestar q pasa línea 3 Indios Verdes, el primer tren salió hasta las 5:40” y “¿Qué pasa con línea 3? El STC respondió: “Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 3”.

Linea A

En la Línea A, los reportes se centraron en la lentitud del servicio y largos tiempos de espera en estaciones como La Paz; usuarios expresaron: “¿Qué pasa en la línea A? ¿Por qué tan lentos? ¿Ahora cuál es el problema?” y “Buen día, ¿qué pasó en la línea A? Lleva mucho tiempo el tren en La Paz”.

El STC informó: “Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea A, después de realizar el retiro de un tren para revisión”.

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Linea 12

Respecto a la Línea 12, pasajeros denunciaron detenciones prolongadas y falta de paso de trenes, lo que provocó acumulación de usuarios en estaciones: “¿Qué pasa en la línea 12? Ya está lleno y no pasa convoy a Mixcoac” y “Línea 12, estamos detenidos en Periférico, ¿cuál es la situación? Ya llevamos mucho tiempo aquí y yo por lo que veo no hay fallas”.

Linea 2

En la Línea 2, los usuarios reportaron interrupciones momentáneas en la circulación de trenes, particularmente en dirección a Taxqueña: “Línea 2 dirección Tasqueña llevamos parados en Colegio Militar mucho tiempo” y “¿Y por qué no avanza la línea 2? ¡Llevamos casi 10 mins detenidos!”.

Linea 7

En la Línea 7 también se registraron quejas por detenciones intermitentes, pese a la baja afluencia de pasajeros. Usuarios señalaron: “Apúrenle con el servicio en L7, no hay gente y se va parando”.

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