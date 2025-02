“Me cerraron la puerta en la cara”; Padres de Fátima afirman que ninguna autoridad de la secundaria se ha pronunciado ante caso de bullying

Mientras los papás de Fátima siguen esperando que su salud mejore, también buscan reuniones con los directores de la secundaria donde ocurrió el accidente para que les expliquen lo sucedido, “fui la semana pasada y me cerraron la puerta en la cara, estamos en el hospital y nadie de la escuela ha venido, una cosa increíble”, dijo Juan Zavala, papá de la menor de 13 años quien sigue convaleciente, aún con mucho dolor y sedada por lo que no ha podido declarar ante la autoridad lo ocurrido.

Los padres de Fátima insisten que no fue un intento de suicidio, “de hecho la SEP ya aceptó que hay una queja desde antes que pasara todo eso, por eso nosotros estamos pidiendo justicia y que la situación se aclare, que los maestros se hagan responsables para que esto no se pueda repetir”, expuso el padre quien adelanta que están organizando una caminata el próximo 8 de marzo para visibilizar el bullying que sufren todas las niñas en las escuelas del país.

De momento Fátima se encuentra estable pero delicada, sigue en terapia intensiva en espera a que las operaciones que recibió vayan avanzando y después, empezar a diagnosticar si ocupa más intervenciones, de ahí advierten, esperar a las terapias y los aparatos que pueda ocupar, por lo que no adelantan nada, “seguimos el proceso, primero queremos que avance poco a poco su salud, pero no vamos a dejar de exigir justicia para ella”, puntualiza el señor Juan Zavala.

Revelan que el caso de Fátima no es el único en el plantel

En la Secundaria Diurna 236, donde sucedieron los hechos, hay mucha incertidumbre, los del turno vespertino dijeron que algunos conocían a Fátima, otros aseguran que nunca se enteraron del accidente hasta que se armó todo el revuelo en redes sociales, en lo que sí concuerdan es que no es el primer caso de bullying en el plantel.

“No es la primera vez que el acoso escolar es denunciado aquí, el problema es que nunca hacen caso y ve lo que pasó, ahora no queremos que se repita”, explicó Daniela, una madre de familia de la secundaria.

Los padres de familia solicitaron una reunión con la directiva y maestros de ese lugar principalmente para que les expliquen qué fue lo que sucedió realmente, “la verdad es que no sabemos nada, no nos han dicho nada… no sabemos si la aventaron, si se cayó. Todo eso queremos saber y también saber quienes la acosaban y que va a pasar con ellas”.

“Luego de la noticia, muchas madres dicen que sus hijos también sufrían acoso escolar, entonces si eso pasa y nunca se quejaron queremos saber qué van a hacer, van a implementar protocolos, si van a llamar a los padres y todo eso porque ni los maestros ni los directores nos quieren decir algo, ni han dicho nada”, expuso Claudia, otra madre de familia.

