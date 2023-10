El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, volvió a exigir que el feminicidio de Monserrat sea aclarado, y que las autoridades capitalinas den una versión apegada a la justicia, pues desde el principio se proporcionó información falsa con la intención de encubrir el crimen de la joven.

Durante su conferencia de prensa semanal, consideró que si este caso no se hubiera hecho viral en redes sociales, hubiera sido un asunto más que engrosara la cifra de mujeres desaparecidas, y aunque ahora es considerado como un feminicidio, no es gracias a las autoridades del Gobierno de la Ciudad.

“Nos damos cuenta de un caso indignante, de complicidad y encubrimiento, que no podemos dejar pasar y así como este caso que nos indigna, estaremos dando seguimiento a todos los casos que se presenten en donde las versiones de la autoridad no nos satisfagan”, aseguró.

Refirió que las contradicciones de las instituciones de seguridad y justicia involucradas ya caen en la presunción de un delito, por lo que también debe haber funcionarios que respondan por esas acciones.

“Muy delicado este tema y seguiremos nosotros insistiendo con la autoridad para que haya responsables de este encubrimiento y no se vaya a archivar el asunto, muy delicado, a mí me preocupa no solamente este tema, sino cuántos casos más hay”, cuestionó Tabe.

Que no quiten a los policías

En esta misma conferencia de prensa, el alcalde llamó al Gobierno de la Ciudad de México a no retirar a los policías preventivos asignados a la alcaldía Miguel Hidalgo para ocuparlos en eventos masivos que corresponden a la agenda de la Ciudad, y no al reclamo de seguridad de las y los vecinos de la demarcación.

Dijo que al Gobierno capitalino ya se le hizo costumbre dejar sin policías a Miguel Hidalgo para cubrir marchas, mítines y hasta conciertos, como ocurrió la semana pasada, cuando solo dejó 50 elementos para las 92 colonias de la alcaldía.

“Yo aquí quiero solicitar al Jefe de Gobierno, sobre todo al Secretario de Seguridad Ciudadana, que frente a los eventos de la Ciudad de México, no nos quiten la policía de Miguel Hidalgo, no se lleven a la Policía, nosotros hacemos un esfuerzo para blindar Miguel Hidalgo y eso está haciendo las diferencias con otras alcaldías”, sostuvo.

Durante la conferencia, Tabe entregó reconocimientos a los tres policías de BlindarMH que la semana pasada resguardaron a una niña de 3 años que caminaba sola por calles de la alcaldía.

Los uniformados aplicaron el protocolo de personas desaparecidas y salvaguardaron la integridad de la pequeña, quien ahora se encuentra en manos de la Fiscalía bajo los mecanismos de protección para menores.

Finalmente, Tabe recordó que el próximo sábado dará su Segundo Informe de Gobierno a la ciudadanía en la explanada de la alcaldía para dar cifras de resultados y no acciones que se realizaron durante el 2022, como ser una de las tres alcaldías más seguridad de la Ciudad, la capital de la reactivación económica, con los mejores parques y jardines y haber puesto a las mujeres primero en todas las políticas sociales.

