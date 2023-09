La fiscal capitalina, Ernestina Godoy Ramos, fue tajante al aseverar que la FGJ-CDMX no oculta el feminicidio de la joven Montserrat Juárez Gómez, quien fue asesinada en la colonia Anáhuac, alcaldía Miguel Hidalgo.

A su vez, señaló que ya se realiza una investigación interna para saber si algún servidor público del órgano de justicia incurrió en alguna irregularidad en este caso.

"A quienes sin fundamento aseguran que ocultamos su feminicidio, prueben con evidencias su dicho, no con palabras. En este como en todos los feminicidios, trabajamos con rigor científico, investigaciones profesionales. Que no se equivoquen al asegurar que buscamos negarlo, por el contrario, obtendremos justicia y estamos en una investigación interna para saber si algún servidor público de esta Fiscalía incurrió en alguna irregularidad y de ser así, será castigado, sea quien sea. No ocultamos nosotros los feminicidios", aseveró.

Durante la presentación del Informe Mensual de Avances de la Alerta por Violencia contra las Mujeres, la fiscal aseveró que en la CDMX no se ocultan los feminicidios y señaló a la familia de Montserrat Juárez -a quien envió sus condolencias-: "tengan la certeza de que estamos ocupando todas las capacidades de esta Fiscalía para obtener justicia de su muerte".





Montserrat Juárez Gómez fue asesinada el 22 de septiembre en un domicilio de la colonia Anáhuac, en la alcaldía Miguel Hidalgo, presuntamente por su pareja sentimental, Sean "N".

El cuerpo de la víctima fue retirado del domicilio en la colonia Anáhuac, y llevado a una funeraria donde sería cremado. No obstante, personal de la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio recuperó el cuerpo para trasladarlo al Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) para practicarle la necropsia de ley.

Aunque en un principio, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), afirmó que no había signos de violencia en la mujer, tras la necropsia se determinó que Montserrat murió por traumatismo múltiple.

Por estos hechos, la Unidad de Asuntos Internos de la FGJ-CDMX, inició un expediente para investigar posibles irregularidades cometidas por servidores públicos en el caso, el cual ya es investigado bajo el protocolo de feminicidio.





