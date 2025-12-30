Más de 400 mil residentes del Estado de México tramitaron la licencia de conducir permanente que promueve el Gobierno de la Ciudad de México.

A través de una solicitud de transparencia, la Secretaría de Movilidad (Semovi) informó a EL UNIVERSAL que hasta octubre de este año, se otorgaron un millón 260 mil 855 licencias de conducir permanente, tras casi un año de trámite pues en noviembre de 2024 comenzó a otorgarse como parte del cumplimiento de uno de los compromiso de campaña de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

La Semovi precisó que del total de solicitantes, 428 mil 591 personas son mexiquenses.

También detalló que del total de personas que tramitaron la licencia para conducir tipo A con vigencia permanente, 702 mil 155 ya contaban con antecedente y 558 mil 700 la tramitaron por primera vez, por lo que tuvieron que realizar un examen teórico.

Además señaló que 340 mil 849 personas optaron por su licencia de conducir vía digital, a través de la ADIP Web.

Trámites

La Semovi detalló que en los 40 módulos y centros de servicio, los ciudadanos acudieron de noviembre de 2024 a octubre de 2025 a realizar sus trámites para obtener el permiso de conducir

Los de mayor demanda fueron el Macro Módulo en Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, que recibió a 151 mil 898 personas; Centro de Servicio de Tesorería Rojo Gómez con 95 mil 930 plásticos otorgados; y el Centro de Servicio de Tesorería Añil con 83 mil 605 permisos tramitados por ciudadanos.

El costo de la licencia de conducir es de mil 500 pesos. Y hasta el momento, la Secretaría de Administración y Finanzas recaudó por los permisos un monto de mil 891 millones de pesos.

La licencia de conducir permanente desapareció en 2007, después de que fuera impulsada por el gobierno del entonces Distrito Federal en el año 2003. La cancelación aplicó desde el 1 de enero de 2008 y solo quedó establecida la expedición de licencias de conducir tipo A, en un periodo de tres años.

El 16 de noviembre de 2024, el gobierno capitalino arrancó la expedición de la licencia permanente de conducir.

La Semovi remarcó que el permiso podrá tramitarse el próximo 2026, a raíz del éxito que tuvo por parte de la ciudadanía para acceder a dicho permiso.