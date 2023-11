Unas horas antes de que concluyera el proceso de registro de Morena para competir por alguna alcaldía o diputaciones del Congreso de la Ciudad de México, el jefe de Gobierno, Martí Batres, adelantó que los funcionarios que tengan aspiraciones para contender por algún cargo popular, tendrían que dejar su puesto en el Gobierno capitalino, aunque advirtió que por el momento no se tomarán medidas, ya que todavía no se define a precandidatos o candidatos.

“Vamos a ver cómo se da, si alguien va a tener una responsabilidad en campaña, ya no podría tener responsabilidad en el gobierno, pero eso todavía no se define, es una situación muy preliminar todavía”, mencionó el mandatario local en conferencia de prensa.

Sin decir nombres, Batres Guadarrama confirmó que tiene conocimiento de que algunos funcionarios de la administración capitalina sí realizarían su registro.

“Tengo conocimiento de que hay algunos compañeros que se han registrado para estas convocatorias. En el momento en el que se tomen decisiones por parte de nuestro movimiento, tendrá que haber alguna definición; si alguien es candidato a un cargo de elección popular o precandidato o fue escogido en estos procesos, tendrá que definir su situación respecto al gobierno. Ahorita es un proceso de registro”, indicó el jefe de Gobierno.

Cuestionado acerca de si por el momento no le pedirá a los interesados separarse de sus cargos, el mandatario capitalino expuso que “mientras estén cumpliendo con su responsabilidad y no involucren recursos públicos en los temas no tenemos problema; ya si alguien va a incorporarse plenamente a una precampaña, ahí sí ya se tendría que tomar una definición”.