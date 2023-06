A 15 años de la muerte de 12 personas al interior de la discoteca New’s Divine, las madres de las víctimas jovenes dijeron estar cansadas y ya no esperar nada de las autoridades, pues no les han dado justicia.

Para las señoras Hilda Barragán y Carmen Rivas, las administraciones han pasado en la capital del país y todas les han hecho creer que siguen pelando por justicia, cosa en la que ellas ya no creen.

Su única esperanza era que Guillermo Zayas fuera responsable del crimen, pues él encabezó el operativo aquel 20 de junio de 2008, pero un día les notificaron que había muerto.

Actualmente, ninguna autoridad les ha mostrado el acta de defunción para constatar que eso es cierto. Hoy, la única esperanza es la “justicia divina”, dicen.

“A nuestros hijos no se les ha hecho justicia, porque ustedes saben, no hubo nadie en la cárcel por la muerte de nuestros hijos. El único que estuvo fue el encargado de la disco, pero no tuvo la responsabilidad de la muerte de nuestros hijos, tanto policía que hubo”, expresó la señora Carmen Rivas.

En entrevista afuera del memorial, el dueño del lugar dijo que tiene 9 meses que salió del penal por tener buena conducta.

En entrevista con EL UNIVERSAL dijo que cada vez son menos madres las que continúan pidiendo justicia, no sabe qué pasó con el resto.

Comentó que Claudia Sheinbaum, ex jefa de gobierno, nunca le dio cita, acudió tres veces a las audiencias públicas y solo le pidieron su teléfono.

Para la señora Carmen espera a que les den fallo de que el caso está cerrado en el país para que puedan llevarlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y sea culpable el Estado del crimen.

La señora Hilda Barragán expresó “nos estuvieron entreteniendo, haciéndonos creer que verdaderamente estábamos luchando por algo que íbamos a triunfar”.

“Todos los responsables fueron exonerados. El único indiciado fue Guillermo Zayas, pero toda la vida se les escabulló… ahora resulta que ya se murió”, dijo.



