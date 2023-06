Alfredo Maya Ortiz ex propietario de la discoteca New’s Divine apareció afuera del Memorial luego de 15 años y dijo que que “vine a dar la cara” y cuestionó dónde está Guillermo Zayas, encargado del operativo ese 20 de junio de 2008.

En entrevista afuera del memorial, dijo que tiene 9 meses que salió del penal por tener buena conducta, y que “no tengo nada que decir”, además de reconocer que “agarraron al eslabón más débil”.

Señaló que lo investigaron sin que le encontraran nada de delitos al respecto, pues reconoció que él estuvo ayudando el día de los hechos pero que lo sacaron del lugar, y que en los videos él se ve afuera.

Pidió que las autoridades confirmen que Guillermo Zayas perdió la vida, pues hasta el momento nadie tiene certeza de eso.

“No esta muerto, afírmenme que está muerto, confirmen que esta muerto, por qué yo”, enfatizó.

Luego de 15 años que, en New’s Divine no se vendía droga, y que él puso su negocio en esa zona porque en aquellos años estaba abandonada y vio una oportunidad.

New´s Divine. Foto: archivo/ EL UNIVERSAL

Aseguró que ningún joven consumía drogas y que los mismos padres de familia acudían al lugar por sus hijos.

Cuestionó la participación de Joel Ortega ex secretario de Seguridad Pública en el operativo del 20 de junio de 2008 y el de las autoridades de aquellos años.

Acudió a despedirse de uno de los familiares de las víctimas a quien conocía, y ahí, acusó que las autoridades les dieron muchas mentiras.

“Ustedes no saben lo que me fabricaron en la 50 (agencia de la hoy fiscalía capitalina), me hicieron dictámenes falsos de orina… entonces yo me tuve quedar callado”, dijo.

Alfredo Maya comentó que espera que le quiten el brazalete con el que salió del Reclusorio Oriente, y reconoció a los jueces que estudiaron su caso para que pudieran salir.

Recordó que iba a perder la vida en el Reclusorio Oriente en medio de un incendio que se originó en su dormitorio y que se salvó por suerte.

“Que se chingue Maya porque cometió una atrocidad, yo no hice una atrocidad”, enfatizó.

Adelantó que va a seguir acciones legales que denunciará.

