Tultepec, Méx.— La casa de Paula Díaz se encuentra a un costado de las vías del tren de carga, infraestructura que fue recorrida como parte de obras complementarias del Suburbano al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). El paso de las vías quedó a menos de un metro de distancia con al menos 10 viviendas y dejó consecuencias, como el que le “cortaron” parte del inmueble.

“Con este problema ya tenemos muchos años y ya estamos cansados de tantas promesas y nada de cumplimiento. A mí me cortaron mi casa, no sé qué van a hacer, si indemnizarme o pagármela, pero no hay nada en concreto. Nos piden documentos, pero no hay solución. Estoy a la espera de soluciones”.

A Paula le explicaron que había un derecho de vía que presuntamente ocupó cuando construyó la vivienda, por lo que le tiraron más de un metro de su casa y derribaron 12 árboles frutales. Hace tres años le hicieron reparaciones, de las cuales no quedó conforme, pues ya presentan fisuras.

Lee también Tras acuerdo con gobierno federal, vecinos de Tultepec liberan viaducto elevado y estación del Tren Suburbano; exigen reparación de 145 viviendas

“A nosotros nadie nos regaló nada, nosotros lo compramos. Y vienen y nos dijeron que si no aceptábamos vendría el Ejército. Eso fue al inicio. Y por miedo de que eso pasara, aceptamos”, recordó Paula, quien lleva alrededor de 30 años viviendo en la colonia 10 de Junio.

Dijo que la obra ha parado en distintos momentos no por un capricho o por no querer que cruce el tren por ahí, sino que están luchando por no perder sus casas.

“Nosotros no estamos en contra de las obras, llegó la urbanización y todo eso. (...) Estamos en contra de que ahora estamos llenos de baches, llenos de lodo, llenos de todo. Ese es nuestro problema. Queremos lo justo”, expresó.