El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que este lunes implementó marcha de seguridad en todas sus líneas debido a la presencia de lluvias en distintos puntos de la Ciudad de México.

La medida preventiva reduce la velocidad de circulación de los trenes para garantizar un traslado seguro; por ello, los convoyes avanzan a menor velocidad como parte de los protocolos de seguridad.

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“Continúa presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en todas las Líneas de la red. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro”, informó.

Pese a la reducción en la velocidad, el Metro señaló que la afluencia de usuarios se mantiene controlada, aunque advirtió que los tiempos de recorrido podrían incrementarse.

Ante esta situación, el Metro recomendó a los usuarios tomar previsiones, considerar tiempos adicionales en sus traslados y mantenerse atentos a los avisos oficiales sobre el estado del servicio.

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