Metrópoli | 30-06-26 | 06:53 | Actualizada | 30-06-26 | 06:53 |

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que este lunes implementó marcha de seguridad en todas sus líneas debido a la en distintos puntos de la Ciudad de México.

La medida preventiva reduce la velocidad de circulación de los trenes para garantizar un traslado seguro; por ello, los convoyes avanzan a menor velocidad como parte de los protocolos de seguridad.

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“Continúa presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en todas las . Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro”, informó.

Pese a la reducción en la velocidad, el Metro señaló que la , aunque advirtió que los tiempos de recorrido podrían incrementarse.

Ante esta situación, el Metro recomendó a los usuarios tomar previsiones, considerar tiempos adicionales en sus traslados y mantenerse atentos a los avisos oficiales sobre el estado del servicio.

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