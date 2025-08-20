Naucalpan, Méx.— Hasta 12 hundimientos se han reportado en distintas colonias de Naucalpan durante la temporada de lluvias, confirmó el director del Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OAPAS), Ricardo Gudiño Morales.

El funcionario destacó que, aunque el número de incidentes preocupa a vecinos, ninguno ha alcanzado las dimensiones de un socavón de gran magnitud, como los de más de tres metros de ancho y profundidad que se registran en la Ciudad de México.

“Hasta la fecha no tenemos ninguno de ese tipo. Lo que sí atendimos fueron hundimientos pequeños provocados por fallas en el drenaje, fracturas o fugas en los tubos que desgastan la tierra hasta que el terreno se colapsa”.

Indicó que las colonias afectadas son Ahuizotla, San Agustín, El Chamizal, Chamapa, Altamira y Jardines de San Mateo.