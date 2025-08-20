Más Información

Pemex reconoce robo de 50 equipos de respiración en plataforma de Campeche; piratas la asaltaron y escaparon

Pemex reconoce robo de 50 equipos de respiración en plataforma de Campeche; piratas la asaltaron y escaparon

Bajo investigación, policía que disparó y mató a joven tras pelea en la Ciudad de México; video se hizo viral

Bajo investigación, policía que disparó y mató a joven tras pelea en la Ciudad de México; video se hizo viral

Pese a negativa de Sheinbaum, DEA afirma que Proyecto Portero es binacional; insiste en que se realiza junto con autoridades mexicanas

Pese a negativa de Sheinbaum, DEA afirma que Proyecto Portero es binacional; insiste en que se realiza junto con autoridades mexicanas

"Nos chocó otro tren"; los testimonios del percance del Tren Maya

"Nos chocó otro tren"; los testimonios del percance del Tren Maya

Reviven frase de “El Clan”, ligado a corrupción en el Tren Maya: “Ya cuando se descarrile va a ser otro pedo”

Reviven frase de “El Clan”, ligado a corrupción en el Tren Maya: “Ya cuando se descarrile va a ser otro pedo”

De tenis rojos y pants. Así entregó EU a Julio César Chávez Jr. a México; embajador Jonhson comparte foto y destaca colaboración

De tenis rojos y pants. Así entregó EU a Julio César Chávez Jr. a México; embajador Jonhson comparte foto y destaca colaboración

Naucalpan, Méx.— Hasta 12 hundimientos se han reportado en distintas colonias de Naucalpan durante la temporada de lluvias, confirmó el director del Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OAPAS), Ricardo Gudiño Morales.

El funcionario destacó que, aunque el número de incidentes preocupa a vecinos, ninguno ha alcanzado las dimensiones de un socavón de gran magnitud, como los de más de tres metros de ancho y profundidad que se registran en la Ciudad de México.

“Hasta la fecha no tenemos ninguno de ese tipo. Lo que sí atendimos fueron hundimientos pequeños provocados por fallas en el drenaje, fracturas o fugas en los tubos que desgastan la tierra hasta que el terreno se colapsa”.

Indicó que las colonias afectadas son Ahuizotla, San Agustín, El Chamizal, Chamapa, Altamira y Jardines de San Mateo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses