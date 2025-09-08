Las lluvias que se registraron este domingo en la CDMX dejaron inundaciones, caídas de árboles y otras afectaciones en la alcaldía Tlalpan, donde se activó el Plan DN-III para atender la emergencia.

La alcaldía precisó que debido a la lluvia de este domingo se registró el colapso de una barda en un domicilio particular en la colonia Héroes de Padierna, además de la caída de cinco árboles en Villa del Puente FOVISSSTE, Granjas Coapa y colonias del Pedregal de San Nicolás 3ra y 4ta sección.

Además las autoridades de la alcaldía atendieron inundaciones y encharcamientos, en coordinación con instancias del Gobierno de la CDMX y del federal.

En una tarjeta informativa, la alcaldía señaló que brigadas de la demarcación se movilizaron para salvaguardar a la población y se reforzó el monitoreo en puntos de riesgo.

Por separado, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) dio a conocer que anoche atendió encharcamientos que se registraron en distintos puntos de la demarcación, como fue el caso de uno en Yucaltepen esquina Tekal, en la colonia Héroes de Padierna y en bajo puente de Picacho Ajusco, en la colonia Jardines de la Montaña.

