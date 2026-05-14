Atizapán de Zaragoza, Méx.— Al menos 12 viviendas de la colonia San José El Jaral resultaron afectadas por las lluvias en Atizapán de Zaragoza.

Personal de Protección Civil y del Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Atizapán (Sapasa) acudió al lugar para realizar recorridos, verificar las condiciones de los inmuebles y apoyar a las familias afectadas.

En calles de la colonia San José El Jaral se realizaron labores para retirar agua y revisar alcantarillas, y vecinos sacaron muebles y pertenencias de sus viviendas. Mientras que en Villas de la Hacienda también se reportaron encharcamientos.

Autoridades informaron que durante la madrugada del miércoles, personal operativo realizó trabajos preventivos en distintos puntos del municipio ante el pronóstico de lluvias para los próximos días.

En Atizapán de Zaragoza, el gobierno municipal aprobó un seguro contra daños a vivienda para contribuyentes que realicen el pago del impuesto predial durante 2026.

La cobertura contempla afectaciones derivadas de fenómenos hidrometeorológicos, daños por incendio, rayo, explosión o terremoto y tendrá vigencia durante todo el año.

Por lo que ante las afectaciones por las lluvias, vecinos esperan que este programa se aplique a los afectados.

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