Este martes se registró una fuerte lluvia en la Ciudad de México, que activó la alerta amarilla para nueve alcaldías, mientras que en el Estado de México se presentaron encharcamientos en vialidades en el oriente e, incluso, en la zona de Atlacomulco, cayó granizo.

En Atlacomulco, una fuerte granizada sorprendió y dejó plazas y jardines encharcados con acumulación de granizo.

De acuerdo con corporaciones de Protección Civil se cayó un techo de estructura metálica vencida por el peso del granizo y la barda de una escuela colapsada.

También se reportaron daños en una planta de combustibles y en un gimnasio; no se reportan personas lesionadas.

La lluvia que se registró la tarde de ayer en el oriente del Valle de México provocó afectaciones en vialidades primarias que conectan a la Ciudad de México con el Estado de México y algunos vehículos quedaron varados.

En la zona de Atlacomulco, Estado de México, hubo granizadas que afectaron la circulación vehicular. Foto: Especial

En la zona de Santa Martha Acatitla, en el límite de Los Reyes La Paz e Iztapalapa, se inundó el bajo puente del distribuidor vial de la carretera México-Texcoco.

El nivel del agua subió de manera rápida debido a la intensidad de la lluvia que cayó antes de las 15:00 horas y el sistema de drenaje no pudo desalojar el líquido porque se tapó con basura.

En ese tramo un vehículo compacto ya no pudo avanzar y el conductor quedó en el interior a la espera de que alguien lo ayudara.

En las inmediaciones de la autopista México-Puebla, a la altura de la avenida Cuauhtémoc, Valle de Chalco, se anegaron los carriles centrales y laterales, por lo que muchos conductores se detuvieron para evitar quedarse varados. Sólo avanzaron camiones de manera lenta en dirección a Puebla.

Los usuarios del Trolebús en la estación Cuauhtémoc no podían salir por la acumulación de agua en la entrada, por lo que policías y bomberos municipales tuvieron que trasladar a cerca de mil 200 pasajeros a otro punto en vehículos de esas corporaciones.

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