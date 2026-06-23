Toluca, Méx.— Para fortalecer la capacidad de las instituciones de seguridad, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, entregó la modernización del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), inauguró el Centro de Comando Criminal en Tiempo Real (C3CTR), presentó dos robots de investigación y operación avanzada, y entregó un helicóptero Black Hawk.

Para este destinó 170 millones de pesos, costo que incluye tanto el helicóptero como el equipamiento y un hangar acondicionado.

La mandataria estatal señaló que con estas acciones el objetivo es claro: fortalecer las capacidades operativas para el trabajo de coordinación institucional, mejorar los tiempos de respuesta ante las emergencias y ampliar las habilidades de análisis e inteligencia operativa.

Acompañada por parte de su gabinete, titulares de los poderes legislativo y judicial, empresarios y elementos de seguridad, Gómez expuso que “cada uno de estos aspectos, aunados a una infraestructura renovada, el uso de la inteligencia artificial, la utilización de la analítica avanzada, el apoyo de la robótica y la implementación de plataformas tecnológicas especializadas, posicionan a este C5 como un referente nacional en materia de seguridad, atención a emergencias y protección a la ciudadanía”.

Carlos Alberto Hernández Leyva, subsecretario de la Policía Estatal, explicó que la renovación del C5 incluye además la incorporación del C3CTR, cuya plataforma integrará cámaras de videovigilancia estatal, municipal, aeroportuarias, de transporte público, unidades móviles y comercios.

También arcos carreteros con tecnología de lectura de placas, unidades de seguridad pública, protección civil y servicios médicos; información de incidentes reportados al 911, herramientas de analítica de video e inteligencia artificial y aplicativo Colibrí.

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Además de sistemas de drones para vigilancia y reconocimiento, y capacidades avanzadas de búsqueda de personas y vehículos mediante reconocimiento facial, nombre o matrícula vehicular.

Mientras que los robots humanoide y canino ayudarán en la investigación y operación avanzada, pues son capaces de apoyar en la identificación de personas y vehículos, en la consulta de base datos institucionales y análisis de información operativa; además de que tienen interacción por voz con los operadores y asisten en la toma de decisiones.

Respecto al helicóptero, se podrá concentrar rápidamente al equipo táctico de reacción aeromóvil para operativos de alto impacto, y permitirá el transporte de personal, infiltración y extracción de elementos en zonas de alto riesgo y de difícil acceso, evacuación aeromédica, operaciones de carga, búsqueda y rescate; además de contar con un helibalde con capacidad de 2 mil 900 litros para apoyar en incendios forestales.

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