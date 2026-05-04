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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente muy caluroso después del mediodía, con cielo despejado y aumento de nublados, para este lunes 4 de mayo en la Ciudad de México.
Se esperan temperaturas altas en la mayor parte de la CDMX, particularmente entre las 14:00 de la tarde y las 17:00 horas.
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También se esperan lluvias ligeras aisladas con posible actividad eléctrica y los vientos serán variables de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.
En las próximas 24 horas, la temperatura máxima alcanzará los 29° Celsius por la tarde, mientras que la mínima ascenderá a 17° Celsius.
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