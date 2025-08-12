La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) lanzó una licitación pública nacional para realizar acciones de rehabilitación en la salida del Túnel Emisor Oriente, que se echó a andar a finales de 2019.

De acuerdo con la licitación SEGIAGUA-SPP-LP-023-2025, que se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se rehabilitarán estaciones de medición y telemetría en la salida del túnel, Lumbrera 0 y 6, salida del túnel emisor central descarga en la planta de tratamiento Atotonilco y Río el Salto. El inicio de la obra será el 1 de septiembre y la terminación el 15 de octubre de este año.