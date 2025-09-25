Toluca, Méx.— El gobierno del Estado de México, a través del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMyTEM), lanzó la convocatoria de Licitación Pública Nacional para realizar los estudios de preinversión de la nueva Línea 6 del Mexibús, la primera en su tipo en la región poniente del estado, que transitará desde Lerma hasta Zinacantepec.

De acuerdo con el secretario de Movilidad del Estado de México, Daniel Sibaja González, con la entrada en operación de este sistema serán retirados un promedio de 800 autobuses que actualmente prestan un servicio para el transporte público de pasajeros en el Valle de Toluca; sin embargo, resaltó la importancia de que sean los mismos empresarios que hoy prestan el servicio, quienes se encuentren participando en el nuevo modelo.

El proyecto contempla un corredor de Bus Rapid Transit (BRT) que conectará Zinacantepec, Toluca, Metepec, San Mateo Atenco y Lerma, con el objetivo de estructurar el transporte público, reducir tiempos de traslado y dignificar la movilidad de millones de personas en el Valle de Toluca.

De acuerdo con el calendario del concurso, la publicación de bases se realizará del 22 al 26 de septiembre de 2025, la visita al sitio el 27 de septiembre de 2025, la junta de aclaraciones el 29 de septiembre de 2025, la presentación de propuestas el 4 de octubre de 2025 y el fallo el 10 de octubre de 2025.

Además, la firma del contrato el 14 de octubre de 2025, los requisitos para los participantes son: el Capital contable mínimo de 10 millones de pesos, la declaración fiscal 2024 o estados financieros dictaminados, la garantía de seriedad equivalente a 3% del monto del contrato.

Asimismo, la procedencia de los recursos es estatal, con cargo al Programa del Gasto de Inversión para el Desarrollo del Estado de México (GIDEM), ejercicio 2025 y el plazo de ejecución es de 79 días naturales.

El lugar de la visita al sitio, que es obligatoria, es en la estación Lerma del Tren Interurbano México Toluca, de acuerdo con lo señalado en la convocatoria.