Cientos de personas se dieron cita en la Plaza del Carmen, justo frente a la iglesia del Peñón, para realizar la representación de la Batalla de Puebla entre franceses y zacapoaxtlas, una celebración que distingue la identidad de esta comunidad.

Bajo los rayos de un sol que no daba tregua, los ánimos de los asistentes no decayeron; al contrario, el calor parecía avivar el fervor de quienes cada año dan vida a esta gesta. En los alrededores, los adornos típicos y el olor a pólvora envolvían las calles, mientras los estruendos de escopetas y cañones resonaban por todas partes.

“Es una tradición en la que todos los años participamos. Es muy importante estar aquí”, comentó Mauricio, quien iba acompañado de su esposa y sus dos hijos.

La representación de la Batalla de Puebla se realiza cada año en el Peñón de los Baños con la participación de vecinos. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

Frente a los arcos de la plaza, el ambiente era de total algarabía pese al ruido ensordecedor de las detonaciones de los cañones.

“Me da un poco de miedo el ruido de los cañones, pero me gusta estar aquí porque es parte de nuestra tradición”, dijo Sofía, de cinco años, que participaba en el contingente de la mano de su abuela.?

En punto de las 13:30 horas, el estruendo marcó el inicio del encuentro. El bando del Imperio francés comenzó a realizar las primeras detonaciones de cañones, lanzando ráfagas que de inmediato fueron respondidas por el contingente mexicano.

El olor a pólvora envolvía las calles pues había estruendos de escopetas y cañones que resonaban por todas partes. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

En segundos, una densa nube de pólvora invadió la Plaza del Carmen, ocultando por momentos la fachada de la iglesia y los arcos, mientras los gritos de guerra se hacían cada vez más intensos.

La contienda subió de tono cuando los batallones estaban cada vez más cerca.

El choque de los machetes contra el pavimento generaba un sonido metálico que se mezclaba con el ritmo constante de las batucadas; estas últimas, desde la periferia, mantenían el pulso de la representación y animaban a la multitud que observaba expectante cada movimiento.

La lucha se prolongó hasta las 14:10 horas frente a la iglesia. Tras el cese al fuego momentáneo, los ánimos se apaciguaron para dar paso al desplazamiento hacia el Parque del Niño Quemado.

En punto de las 16:00 horas, los generales de ambos bandos se reunieron para la firma de los tratados, mientras los batallones se mantenían en formación.?

Tras el intercambio de palabras, el Ejército Francés rompió el silencio con un enorme cañón que envolvió de polvo a todos los presentes. El Ejército Mexicano no se quedó atrás, llenando el lugar con el estruendo de mosquetes.

La contienda adquirió entonces un ritmo de carnaval; los batallones desfilaban y combatían simultáneamente, avanzando entre la multitud que les abría paso.

Entre empujones y disparos al aire, el humo blanco de los cañones cubrió a los combatientes que ondeaban banderas con fuerza.

Familias completas participan, sobre todo niños que ven en la representación una tradición que les gusta. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

Tras varios minutos de intensa contienda y un último despliegue de pólvora, los ánimos finalmente se apaciguaron, concluyendo así una representación más de la Batalla de Puebla en el Peñón de los Baños, donde la historia y la tradición volvieron a tomar las calles.

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