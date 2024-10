El alcalde de Milpa Alta, Octavio Rivero informó que la Feria del Mole de San Pedro Atocpan continúa operando sin contratiempos tras las afectaciones sufridas por las fuertes lluvias del pasado domingo.

Luego de realizar los trabajos de desazolve, limpieza, retiro de lodo y basura en la zona del estacionamiento que se inundó por las lluvias, las instalaciones que albergan la 47 edición de la Feria Nacional del Mole han quedado sin daño alguno para recibir visitantes, afirmó el mandatario.

En uno de los recorridos por San Pedro Atocpan, el alcalde invitó a ciudadanos y visitantes a asistir de manera segura a esta feria que se realiza en la alcaldía de Milpa Alta.

“Invito a todos los ciudadanos a disfrutar de esta emblemática feria del mole; su calendario de actividades artísticas, culturales y gastronómicas siguen su marcha, vengan a disfrutar de las tantas variable de mole que se elaboran en el poblado San Pedro Atocpan, y están acompañadas de tortillas hechas a mano y del delicioso pulque de la región”, expuso.

Destacó que continúa el operativo de seguridad, en el que participan elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, policías de tránsito y vigilancia adscritos a la alcaldía de Milpa Alta, además de personal de vialidad y elementos de la Guardia Nacional, quienes realizan rondines en las inmediaciones y en el interior de la Feria con el fin de procurar la seguridad de los visitantes.

Comerciantes continúan con la venta de sus productos. Foto: Especial

La venta del mole no para

Los vecinos de distintas alcaldías poco a poco se van acercando a la tradicional Feria del Mole en la alcaldía Milpa Alta, esto luego de la tromba que cayera el domingo pasado y que dejara 20 vehículos afectados debido a que el estacionamiento del lugar se inundó; ahora el lugar luce “normal” pero aún persiste el temor de que otra tromba los sorprenda y deje nuevamente mal parados a los artesanos del mole.

“Sabemos que no podemos hacer nada contra las lluvias, pero ya se desazolvó el estacionamiento, el agua ya tiene salida y la gente sigue trabajando para dejar ese lugar bien. Si te das cuenta, a los estantes no les pasó nada. Todos esperamos que la gente llegue, que la lluvia del otro día no afecte la Feria, por eso les pedimos que vengan que no les de miedo, ya todo está como antes”, dijo Samuel quien daba a los pocos paseantes de ese lugar una probadita del mole de frutas.

De momento aún no se han encendido los juegos mecánicos, pues según el pronóstico del clima, en las siguientes horas puede volver a llover, “estamos esperando a que todo se seque, no queremos otro susto o que la situación se agrave, pero yo creo mañana -miércoles- ya nuevamente encendamos todo”, dijo uno de los empleados de la feria, encargado de una de las ruedas de la fortuna de ese lugar.

De igual manera, los organizadores prevén que para este fin de semana el escenario ya esté listo y se continué con la fiesta que se tiene programada, “con la ayuda de ustedes -los medios- pensamos que la gente ya está viendo que no pasa nada. Ahora apenas unos cuantos están llegando y en las tarde está flojo porque sigue nublado, pero para este fin ya se tiene todo listo para el baile y que vengan a probar todos los tipos de mole que producimos aquí”, dijo Juan José, otro de los exponentes.

De poco en poco los asistentes regresan a comprar la pasta de los moles y otros, pues a probar del que ahí mismo se cocina, “nos enteramos de lo que pasó pero vemos que ya todo esta normal, desde el fin de semana pasado teníamos ganas de un mole con guajolote y venimos de una vez porque de seguro el fin de semana se va a llenar y es mejor disfrutarlo tranquilo y sin problema”, dijo Mariana, una de las pocas asistentes que se dejaron ver en el recorrido realizado por EL UNIVERSAL este martes.

Feria del Mole en Milpa Alta sigue atrayendo a muchos turistas. Foto: Especial

