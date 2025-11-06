Ecatepec, Méx.— La inversión realizada en la actual administración municipal para la pavimentación y repavimentación de vialidades es considerada como histórica por la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss, pues ya suman los mil 140 millones de pesos.

La actual administración ha intervenido más vialidades en un solo año que los últimos tres gobiernos juntos, refirió la edil en conferencia de prensa, donde detalló que en más de 300 colonias han recuperado 799 vialidades, interviniendo casi 500 kilómetros de calles y pavimentando 654 mil metros cuadrados.

Cisneros dijo que al inicio de su gestión como alcaldesa de Ecatepec, hace 10 meses, 80% de las calles se encontraban destruidas y no había maquinaria disponible. Actualmente ya lograron recuperar 30% de las vialidades del territorio municipal de Ecatepec.

Además, el gobierno federal entregó a Ecatepec un tren de pavimentación con valor de 35 millones de pesos, que ayudará a la rehabilitación de las vialidades.