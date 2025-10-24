Tlalnepantla, Méx.— La Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov) incorporó 20 unidades articuladas eléctricas al corredor ecológico de la Línea 4 del Mexibús, que conecta Indios Verdes con Tecámac.

Rosa María Zúñiga Canales, directora general del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMyTEM), dio a conocer que las primeras 10 unidades comenzaron a operar desde agosto, mientras que el resto se integrará de manera paulatina.

Los autobuses, de 18 metros de longitud, tienen capacidad para 160 pasajeros, 38 sentados, y autonomía de 350 kilómetros por carga.

Estos vehículos funcionan con energía eléctrica, por lo que no generan emisiones contaminantes ni ruido.

La inversión fue de 180 millones de pesos, aportados por los concesionarios, e incluyó la compra de vehículos y sistemas de recarga, de acuerdo con datos de autoridades de Movilidad.

En la Línea 2 del Mexibús, que va de Las Américas al Río de los Remedios, ya opera un corredor exprés con 10 autobuses eléctricos. En el Valle de Toluca también han probado estas unidades.