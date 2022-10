Instituto Electoral de la CDMX garantiza 61 millones de pesos a partidos políticos

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) únicamente les garantiza a los partidos políticos locales 61 millones 250 mil 425 pesos de prerrogativas para el último trimestre del año.

Esta cantidad significa apenas el 51.84% del total de recursos (118 millones 136 mil 322 pesos) que les correspondería a los seis partidos políticos con registro en la capital del país durante los últimos meses del año.

Lo anterior fue aprobado por el Consejo General del IECM de manera unánime en sesión urgente que se realizó la noche de este martes.

Según el acuerdo aprobado, en octubre se les dará a los institutos políticos 15 millones 977 mil 948 pesos, en noviembre 15 millones 611 mil 898 pesos, y sólo en diciembre la totalidad de las prerrogativas mensuales y un poco más, si es que hay disponibilidad de recursos, es decir, que no se garantiza.

“En ese sentido, tomando en cuenta que al mes de diciembre podrá hacerse uso de la totalidad de las economías que se generen por el principio de anualidad presupuestal, se tiene previsto cubrir para ese mes la totalidad de la ministración de prerrogativas correspondientes a diciembre, y de existir disponibilidad para la asignación de los $7,228,024.00 (siete millones doscientos veintiocho mil veinticuatro pesos 00/100 M.N.) sobrantes, se asignará al saldo pendiente del financiamiento de los partidos correspondiente al mes octubre del presente año”, precisa el acuerdo.

En octubre Morena recibirá cinco millones 497 mil 532 pesos y no 13 millones 549 mil 54 pesos; el PAN obtendrá cuatro millones 8 mil 867 pesos y no nueve millones 880 mil 134 pesos; y al PRI se le darán dos millones 605 mil 204 pesos y no los seis millones 420 mil 709 pesos que por ley le corresponderían.

En tanto, este mes el PRD tendrá un millón 144 mil 246 pesos y no los tres millones 559 mil 447 pesos; al PVEM le corresponderían dos millones 928 mil 205 pesos, pero sólo recibirá un millón 188 mil 120 pesos; y para Movimiento Ciudadano se erogarán un millón 233 mil y no tres millones 41 mil 222 pesos. En noviembre se prevé entregar recursos similares.

“Se tiene que, ante un escenario como el actual, en el que se impuso una limitación presupuestal al Instituto Electoral, la prerrogativa partidista debe ceder frente al cumplimiento de otras obligaciones que tiene esta autoridad que de otra forma no podría satisfacer, a diferencia de los partidos políticos que cuenta la posibilidad de tener otros ingresos”, se lee en el acuerdo.

El partido más castigado con esta reducción de prerrogativas es Morena; sin embargo, el IECM destaca en su acuerdo que el partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador no recibe prerrogativas desde el mes pasado, y esto podría repetirse en octubre, noviembre y diciembre, si es que no devuelven el remanente no ejercido en el ejercicio 2019 que es superior a los 80 millones de pesos.



Debate tenso

Al respecto, los representantes de los partidos políticos ante el IECM criticaron este recorte en sus prerrogativas y también lamentaron que este acuerdo se les haya dado a conocer con muy poco tiempo de anticipación para su análisis.

Asimismo, condenaron que no se toque el presupuesto del IECM, ni los salarios de los consejeros, pero sí el de los partidos políticos.

Ante esto, la presidente del IECM, Patricia Avendaño, recordó que tuvieron que hacer una reestructuración muy dolorosa, pero que a pesar de eso hoy les están otorgando 61 millones de pesos a los partidos.

También comentó que su función no es la de simples “pagadores de prerrogativas”, y que funciones del Instituto se vieron mermada por el recorte presupuestal y reestructuración impuestas desde el Congreso capitalino.

“Ha sido muy doloroso todo lo que hemos hecho y entonces me sorprende sobremanera que aquí se diga, y se construya una narrativa, donde digan que este Instituto, este Consejo General y todos sus funcionarios no se han visto afectados y mermados (por el recorte presupuestal)… Bien lo dice el dicho: cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Se acabó, me parece, esa cordialidad (entre el IECM y partidos), yo esperaría que no, quisiera creer que no”, destacó.

En este sentido, el representante del PAN Andrés Sánchez descarto que el amor haya salido por la ventana, a menos con su partido, pues coinciden en que el recorte presupuestal que sufrió el IECM fue injusto. No obstante, dejó claro que hoy no coinciden con el Instituto, y precisó que no son Coppel para estar para estar recibiendo abonos o parcialidades.

axl