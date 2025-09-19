Los Reyes La Paz, Méx.— Trabajadores del ayuntamiento de Los Reyes La Paz iniciaron la demolición de la barda perimetral de la unidad habitacional Tepozanes, la cual se colapsó durante la tromba que cayó el domingo pasado y aplastó un vehículo que se encontraba en el estacionamiento.

Los vecinos insisten en que empleados del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro bombearon el agua que se acumuló en las vías hacia la zona donde se encuentra el fraccionamiento, del que los separa menos de 10 metros de distancia.

“Para que no se inundaran las vías del Metro los trabajadores echaron el agua hacia la avenida Puebla y como la corriente estaba muy fuerte derribó parte de la barda y por ahí se nos metió el agua a la unidad, al estacionamiento y a las casas que están en la planta baja”, denunció uno de los residentes.

Parte de la barda se recargó en uno de los edificios de la unidad habitacional, el cual presenta visibles daños estructurales, aunque los habitantes dicen que esos daños los provocó con anterioridad la antena de transmisión de una estación de radio que se encuentra a un lado del complejo habitacional.

Según los cálculos de los empleados que laboran en la demolición, la parte dañada de la barda es de aproximadamente 100 metros. Es de concreto, por eso el peso también afectó a la banqueta de la avenida Puebla.

En el lugar hay dos máquinas retroexcavadoras, que son las que remueven el concreto y las varillas con las que fue construida y los trabajadores con marros aflojan la estructura donde no alcanzan los ladrillos, “las manos de chango”.

El vehículo al que le cayó la barda fue llevado a la entrada de la unidad, donde uno de los vecinos trataba de arreglarlo. “La parte más dañada es el toldo, porque ahí le cayó la barda, es de mi vecino y dice que lo va a componer porque era el carro de su papá y como ya murió, para la familia tiene un valor sentimental muy grande”, contó.

El gobierno local lleva a cabo un censo para determinar el número total de damnificados; en una estimación inicial, dio a conocer la alcaldesa Martha Guerrero, fueron 500 viviendas las que se inundaron.

La colonia Valle de Los Reyes fue la otra comunidad más afectada. En esa área contabilizaron 12 calles en las que el nivel del agua se concentró durante más de 20 horas y en algunos puntos superó el metro de altura.

Esa zona se inundó el 4 de septiembre, en ese día el ayuntamiento contó casi 400 casas afectadas, pero la precipitación pluvial del domingo pasado causó más daños.