La mañana de este lunes se llevará a cabo en los Juzgados de Cuautitlán la audiencia inicial en contra de Eric Antonio “N”, señalado como presunto responsable del doble feminicidio de Cindy, de 25 años, y su madre Teresita, de 52.

El imputado fue detenido el sábado 17 de enero en Acapulco, Guerrero, como resultado de un operativo conjunto entre autoridades federales y del Estado de México, y posteriormente trasladado a la entidad mexiquense. Tras su arribo, fue ingresado al Penal de Cuautitlán la mañana del domingo 18 de enero.

Durante la audiencia, el juez de control calificará la legalidad de la detención y hará del conocimiento de Eric Antonio “N” los hechos que se le imputan, así como los delitos por los cuales será procesado.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), los hechos ocurrieron el pasado 12 de enero, cuando presuntamente Eric Antonio “N” agredió a Cindy “N”, quien fuera su expareja sentimental, así como a su madre, Teresita “N”, hasta privarlas de la vida, dentro de su vivienda ubicada en la colonia San Francisco Cascantitla.

Un día después, el 13 de enero, los cuerpos de ambas mujeres fueron localizados sin vida al interior del departamento. Cindy fue encontrada en la sala del inmueble, mientras que Teresita yacía en uno de los cuartos; junto a ella se encontraba sin vida un perro de raza chihuahua, mascota de la familia, informaron autoridades municipales.

En otra habitación del domicilio fue localizado uno de los hijos de Cindy, quien refirió a sus familiares que Eric Antonio “N” fue quien agredió a su madre y a su abuela.

Cindy también era madre de Erika Camila, una niña de tres años de edad, quien fue localizada posteriormente en una guardería y quedó bajo resguardo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Ambas mujeres fueron sepultadas en el panteón municipal de Tultitlán, luego de que sus restos fueron velados en las instalaciones del Club de Leones del DIF municipal de Cuautitlán.

La vivienda ubicada sobre la calle Orano Poniente, en la colonia San Francisco Cascantitla, donde se perpetraron los feminicidios, permanece acordonada y bajo resguardo de la Guardia Municipal, con el fin de impedir el acceso de vehículos y personas ajenas a la investigación.

Familiares de Cindy y Teresita exigieron justicia y pidieron a las autoridades que el doble feminicidio no quede impune.

