Los ingresos tributarios de la Ciudad de México ascendieron a 79 mil 838 millones 800 mil pesos entre enero y septiembre de 2025, cifra 13.7% superior a la meta programa para este año y 22.9% mayor respecto al mismo periodo del año pasado, dio a conocer la Secretaría de Administración y Finanzas en su primer informe de gobierno.

Entre los conceptos que se destacan en el documento —que presentará hoy el titular Juan Pablo de Botton ante el Congreso local—, están el Impuesto Sobre Nóminas y el predial, que en conjunto aportaron 83.1% de la recaudación tributaria total.

“La recaudación tributaria ha mostrado ser uno de los pilares más sólidos de los ingresos de la capital”, se indica.

En los primeros nueve meses del año, el Impuesto Sobre Nóminas registró ingresos por 39 mil 815 millones 800 mil pesos, que significaron un crecimiento anual de 33.3%, mientras que por el predial se recaudaron 26 mil 493 millones 500 mil pesos, con un alza anual de 22.9%.

Se explica que los ingresos totales en la CDMX se ubicaron en 252 mil 326 millones 700 mil pesos, superando en 15.3% lo previsto en la Ley de Ingresos de 2025, registrando un crecimiento anual de 8.0%.