Naucalpan, Méx.— A partir del 1 de diciembre regresarán las infracciones de tránsito en Naucalpan, informó el presidente municipal Isaac Montoya, en el marco de la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Tránsito del Estado de México.

En conferencia, Montoya Márquez destacó que para evitar actos de corrupción, se habilitarán dispositivos electrónicos de cobro y los elementos de Tránsito portarán bodycam.

Señaló que las patrullas también están equipadas con cámaras de videovigilancia para monitorear las actividades de los agentes de Tránsito.

El presidente municipal informó que se pondrá en marcha el programa Policía Ética, con el cual se busca supervisar el desempeño de los elementos e impedir abusos o arbitrariedades en contra de la ciudadanía.

Con estos mecanismos, dijo, se garantizará que las infracciones de tránsito se apliquen con transparencia, únicamente a quienes incurran en una irregularidad, y que los recursos obtenidos ingresen correctamente a las arcas municipales.

“No vamos a solapar actos de corrupción en contra de la gente”, enfatizó.

Para que los habitantes se adapten a los nuevos lineamientos del Reglamento de Tránsito, el alcalde adelantó que en enero el municipio iniciará una campaña de seguridad vial para motociclistas, en coordinación con la Fundación Aleatica.

“Trabajaremos mucho en el apercibimiento para que los habitantes se vayan adaptando a esta ley de tránsito. Evidentemente hay prácticas viciadas que se vienen realizando desde hace mucho tiempo”, dijo.

En los últimos 10 años, comentó el alcalde, el parque vehicular de motocicletas se quintuplicó. “Ante este crecimiento exponencial se tienen que tomar estas medidas, sí, drásticas, pero muy necesarias”.

El nuevo Reglamento de Tránsito del Estado de México establece que quienes circulen en motocicleta deben portar una licencia específica vigente (tipo C) y un casco certificado; el acompañante también debe usar casco. Queda prohibido transportar a niñas, niños o adolescentes que no puedan sujetarse adecuadamente, sentarse de forma correcta o apoyar los pies.