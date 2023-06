El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, inauguró este martes el Módulo de Control Vehicular y Licencias en la demarcación, con el que se busca acercar a las y los coyoacanenses la realización de trámites y servicios que requieran de manera ágil y transparente.

En este espacio, los ciudadanos podrán realizar trámites como cambio de propietario, licencias de manejo, emplacamiento, renovación de tarjeta de circulación, entre otras cosas.

Acompañado por la directora general de Licencias y Operación del Transporte Vehicular de la Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México, María Fernanda Rivera Flores, el edil se dijo satisfecho de que se haya logrado, mediante un convenio de colaboración con la Semovi, la instalación de este módulo.

“Teníamos dos opciones, o ponernos a llorar o ponernos a trabajar y decidimos ponernos a trabajar bajo un precepto: no decir que heredamos problemas anteriores, no tener ojos en la nuca y seguir para adelante, pero ¿cómo?, en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México y con el Gobierno federal porque solo tú no puedes hacer todo. Aquel que diga que es un llanero solitario en la política, eso no existe", dijo.

Giovani Gutiérrez sostuvo que después de tomar la alcaldía hace 20 meses y de estar en el número 14 de atención ciudadana hoy, esta alcaldía se encuentra en el primer lugar.

“Somos la alcaldía en pleno desarrollo hacia el progreso en la Ciudad de México, porque nos empeñamos todos los días en estar en el territorio y no en el escritorio, porque vemos que funcionen nuestras 8 direcciones generales en el sentido que nosotros queremos y con un objetivo que tú vivas mejor y tengas los servicios a la mano. Hoy podemos decir que estamos imparables y que estamos caminando por la ruta correcta, pero sobre todo que estamos al 100 por ciento contigo”, sostuvo.

Por su parte, María Fernanda Rivera Flores señaló que se trata de un "esfuerzo conjunto desde la Dirección de Transporte Particular, la Secretaría de Movilidad y la Alcaldía, el cual nos ayuda a que la ciudadanía tenga todo lo más cerca posible y no se tenga que desplazar a otra demarcación”.

Este nuevo módulo se ubica en las instalaciones del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), en Avenida Río Churubusco, San Diego Churubusco s/n y opera de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas, previa cita agendada en línea con su cuenta Llave para trámites en la Ciudad de México.







