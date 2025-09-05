Más Información

Con el objetivo de fortalecer las capacidades del personal ministerial en las audiencias iniciales dentro del sistema penal acusatorio, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México () implementó un curso de capacitación para sus .

La FGJ informó de la puesta en marcha del taller “Perfeccionamiento de Técnicas para Fiscales en la Audiencia Inicial: Análisis de Casos y Práctica Argumentativa”, con el cual se busca fortalecer las capacidades de sus fiscales adscritos a las Coordinaciones Generales de Investigación Estratégica, Territorial, de Delitos de Alto Impacto, de Delitos de Género, así como a la Coordinación General de Acusación, Procedimiento y Enjuiciamiento.

Durante el taller se usaron grabaciones de audiencias reales para su análisis y así poder enriquecer las intervenciones de los fiscales en etapas clave como las detenciones, formulaciones de imputaciones, vinculaciones a proceso, solicitudes de medidas cautelares así como la fijación de los plazos para las investigaciones complementarias.

Los talleres son impartidos por Alejandro Ponce de León, especialista en el sistema acusatorio así como en litigación oral, quien enfatizó la capacitación en los conocimientos fundamentales necesarios para que los fiscales tengan mayores herramientas para lograr sentencias condenatorias desde la primera audiencia.

El especialista también ofreció capacitación en argumentación jurídica y la expresión oral para las audiencias iniciales.

