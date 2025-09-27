Más Información

Este sábado 27 de septiembre, el programa aplica para todos los vehículos con holograma 1 terminación de placas par, todos los holograma 2 y foráneos.

Ten en cuenta que los autos con holograma 2 no podrán circular por la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) ningún sábado del mes.

La restricción para circular estará vigente desde las 5:00 horas hasta las 22:00 horas en la y la zona conurbada del Estado de México.

Estos autos circulan todos los días

Los autos con holograma cero, doble cero, eléctricos e híbridos pueden circular todos los días.

Están exentos de esta medida, los vehículos que porten hologramas 00 y 0, los eléctricos e híbridos, escolares con autorización, los usados para servicios de emergencia, servicios urbanos, bomberos, médicos, rescate, seguridad pública y protección civil.

Calendario de verificación 2025

Conoce cuándo debe estar tu auto listo para realizar la verificación con éxito.

Engomado Amarillo | 5 o 6 | julio-agosto

Engomado Rosa | 7 o 8 | agosto-septiembre

Engomado Rojo | 3 o 4 | septiembre-octubre

Engomado Verde | 1 o 2 | octubre-noviembre

Engomado Azul | 9 o 0 | noviembre-diciembre

