Hoy no circula: ¿Cuáles autos no circulan miércoles 12 de abril? La multa por no respetar el programa Hoy no Circula es de aproximadamente mil 924 pesos

En días festivos y feriados, la permanencia o suspensión vehicular depende de la decisión que adopte la CAME para cada caso. Foto: Samyra Sosa. EL UNIVERSAL