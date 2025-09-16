Este martes 16 de septiembre, el transporte público de la Ciudad de México operará de la siguiente forma por ser día festivo.

Metro, el Servicio de Apoyo Línea 1, Metrobús, Trolebús líneas 10, 11 y 13, RTP y biciestacionamientos cerrarán a las 00:00 horas en su horario normal.

Los siguientes medios terminan su operación a las 23:30 horas: El Tren Ligero, Cablebús, Trolebús líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 9 y 12.

ECOBICI concluirá operaciones a las 00:30 horas.

Se recuerda que parquímetro y Módulos de Control Vehicular y Licencias no están operando.

Es importante destacar que permitirá el ingreso con bicicleta al STC Metro, Cablebús y Tren Ligero.

En Metrobús, Trolebús y RTP, el acceso con bicicleta estará sujeto a disponibilidad de espacios dentro de la unidad.

Los Centros de Atención a Personas Usuarias (CAPU) de ECOBICI permanecen cerrados.

