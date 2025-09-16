Más Información

"No encontró lugar ni abrigo", dice la Marina sobre huachicol fiscal; pusimos ante la Ley “actos reprobables”, destaca Almirante Morales Ángeles

Desfile militar 16 de septiembre: Crónica del primer desfile encabezado por una Presidenta

Primer desfile de Claudia Sheinbaum: ninguna injerencia es posible en nuestra patria, asegura

EU ofrece recompensa de 5 mdd por Juan José Ponce Félix, "El Ruso", del Cártel de Sinaloa

Adiós a Robert Redford: Demi Moore, Leonardo DiCaprio y otras figuras destacan su legado en Hollywood

Secretario de Estado de EU, Marco Rubio, felicita a México por aniversario de la Independencia

Este martes 16 de septiembre, el de la Ciudad de México operará de la siguiente forma por ser día festivo.

Metro, el Servicio de Apoyo Línea 1, Metrobús, Trolebús líneas 10, 11 y 13, RTP y biciestacionamientos cerrarán a las 00:00 horas en su .

Los siguientes medios : El Tren Ligero, Cablebús, Trolebús líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 9 y 12.

ECOBICI concluirá operaciones a las 00:30 horas.

Se recuerda que parquímetro y Módulos de Control Vehicular y Licencias no están operando.

Es importante destacar que permitirá el ingreso con bicicleta al STC Metro, Cablebús y Tren Ligero.

En Metrobús, Trolebús y RTP, el acceso con bicicleta estará sujeto a disponibilidad de espacios dentro de la unidad.

Los Centros de Atención a Personas Usuarias (CAPU) de ECOBICI permanecen cerrados.

