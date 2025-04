El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, dijo que no le teme a las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sobre la tragedia en el Axe Ceremonia, pues tiene la seguridad de que hicieron las cosas bien.

En entrevista con EL UNIVERSAL, refrendó que las estructuras que provocaron la muerte de los fotógrafos Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas se colocaron después de la revisión que hicieron el viernes con personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

“No, yo no tengo temor porque tenemos la seguridad de que hicimos las cosas bien. Hasta el día viernes esas estructuras no estaban, las introdujeron el sábado. La empresa promotora lo hizo por sus pistolas. La falla fue del responsable oficial de Protección Civil que no aseguró el cumplimiento, y en todo caso, pues ahí está la responsabilidad.

“A mí me parece que empezar a buscar culpables en otro lado tiene la intención de encubrir a los verdaderos responsables, que son quienes metieron las grúas, esos son los verdaderos responsables, que yo les he dicho que no perdamos de vista, porque si empezamos a buscar otros responsables, el día de mañana otro organizador de eventos que viola el Programa Especial de Protección Civil, pues igualmente sabrá que no tendrá consecuencias”, añadió el alcalde.

Consultado sobre el punto de acuerdo aprobado por los diputados locales de Morena, en el que le solicitan un informe pormenorizado sobre estos hechos, comentó que tal parece que los legisladores del guinda desconfían de la fiscalía.

“Lo que quieren es sacar raja política y encubrir a los organizadores del evento”, aseveró.

Subrayó que la fiscalía ya está indagando, por lo que este punto de acuerdo hubiera tenido sentido si no hubiera una investigación.

“Entonces, lo que está haciendo Morena es desconocer la autoridad de la fiscalía o ¿qué va a investigar?, o ¿nomás me van a sentar ahí en el banquillo?”, indicó.