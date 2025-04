El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó un Punto de Acuerdo para solicitar al alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, un informe pormenorizado sobre la elaboración, ejecución y verificación del cumplimiento del Programa Especial de Protección Civil aprobado para el Axe Ceremonia, y para que aclare la actuación de su gobierno frente a esta tragedia que le arrebató la vida a los fotógrafos Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas.

Originalmente este Punto de Acuerdo, promovido por los diputados morenistas Cecilia Vadillo y Víctor Hugo Romo, buscaba la comparecencia del edil panista y así estaba enlistado en el orden del día, pero al final sólo le solicitaron un informe.

Durante este debate, que duró más de dos horas, los morenistas acusaron a Tabe por sus presuntas omisiones en materia de verificación al Parque Bicentenario, sede del Axe Ceremonia, y por haber asistido, el día de la tragedia, a la boda de Santiago Taboada. Los panistas reviraron que los organizadores del evento “a quienes no seles toca ni con el pétalo de una rosa” deben responder por estos hechos, y señalaron que otras dependencias de gobierno también tienen facultades de verificación en espectáculos públicos a gran escala como éste. Además, criticaron que se busque sacar “raja política” de este tema.

Al fundamentar este exhorto, Cecilia Vadillo dijo que aún hay muchas preguntas por responder en este tema y lamentó que la música siguiera tras este incidente. “A ver, no es politizar la tragedia, es no permitirle a ningún funcionario que su negligencia ocasione muerte, es no tolerar como sociedad la impunidad, es no callar ante las omisiones del gobierno de la alcaldía. No es politizar, es exigir transparencia”.

Víctor Hugo Romo detalló que no estamos ante un accidente, sino ante una “negligencia institucional por parte del alcalde Mauricio Tabe”. Precisó que la ley de Espectáculos Públicos, de Alcaldías y de Protección Civil son claras y facultan a las alcaldías a supervisar, vigilar, controlar, inspeccionar, monitorear, revisar, fiscalizar, observar y atender los espectáculos públicos, por lo que “no hay forma de echarle la culpa a otro”.

Asimismo, criticó la asistencia del edil panista a la boda de Santiago Taboada. “¿Dónde estaba el alcalde? ¿En dónde creen que estaba? De fiesta, ¿no pudo haber cancelado la fiesta? Haberse tomado un café, un Tehuacán, una aspirina, un alka seltzer, un sal de uvas y haber ido a presentarse a dar la cara y hablarle al Secretario de Gobierno y a la Secretaria de Protección Civil y juntos explicar el tema”, cuestionó.

La panista América Rangel lamentó que Morena busque sacar raja política en este tema y “no toque ni con el pétalo de una rosa” a los organizadores del evento, quienes, dijo, tienen relación cercana con “altos miembros” del partido guinda. También recordó que fueron los organizadores del Axe Ceremonia quienes violaron el Programa Especial de Protección Civil, por lo que tienen responsabilidad directa en este caso.

En este sentido, el también panista Federico Chávez dijo que no sólo la alcaldía es la autoridad responsable de verificar los espectáculos públicos, sino que también las secretarías de Gobierno y Protección Civil, por lo que llamó “buitres y carroñeros políticos” a los morenistas.

Ricardo Rubio y Andrés Sánchez, también de Acción Nacional, lamentaron que no se reconozca con la misma vara a las víctimas, pues cuando fue el colapso de la Línea 12 del Metro y la muerte de dos adolescentes por una coladera destapada en Iztacalco, se protegía a las autoridades y en ese entonces ellos pedían no sacar raja política.

Juan Rubio Gualito, de Morena, dijo que en este caso hay una responsabilidad política y que la responsabilidad jurídica la determinará la Fiscalía capitalina.

Martha Ávila, presidenta de la Mesa Directiva, precisó que los promoventes fueron muy benevolentes de cambiar la comparecencia por un informe. “Las y los diputados del PAN deberían pedirle al alcalde Tabe que comparezca para que de viva voz dé sus argumentos y explicaciones”.

Al final de la discusión de este Punto de Acuerdo, un grupo de fotógrafos realizó una expresión silenciosa de apoyo y respaldo a sus compañeros que perdieron la vida el pasado sábado.

