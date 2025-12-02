Más Información
Dua Lipa cierra con amor su Radical Optimism Tour en el Estadio GNP; cantó "Bésame mucho" de Consuelo Velázquez
Un hecho de tránsito derivó en un violento ataque armado en la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México, donde dos hombres resultaron lesionados por disparos y fueron llevados a un hospital, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Los hechos ocurrieron sobre la avenida Del Recreo, después de que estos conductores de un automóvil y una motocicleta protagonizaron un percance vial. Luego del choque, ambos conductores acordaron permanecer en el sitio en espera de los representantes de sus compañías de seguros para deslindar responsabilidades.
Pero la situación escaló cuando familiares del automovilista llegaron al lugar y, de forma repentina, abrieron fuego en contra del ajustador de seguros, lesionándolo. Durante la agresión, el acompañante del motociclista también fue alcanzado por un proyectil.
Lee también Lourdes Paz solicita más recursos para 2026; alcaldesa busca un 10% extra para atender daños y servicios en Iztacalco
Uniformados que acudieron al llamado de emergencia acordonaron el área y recabaron testimonios de los testigos. Paramédicos atendieron a los heridos y los trasladaron de inmediato a un hospital cercano.
El caso ya fue turnado al agente del Ministerio Público, quien inició la carpeta de investigación correspondiente. Asimismo, personal de la SSC analiza las cámaras de videovigilancia de la zona para identificar a los agresores y esclarecer la mecánica del ataque.
dft/LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]