Un hecho de tránsito derivó en un violento ataque armado en la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México, donde dos hombres resultaron lesionados por disparos y fueron llevados a un hospital, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Del Recreo, después de que estos conductores de un automóvil y una motocicleta protagonizaron un percance vial. Luego del choque, ambos conductores acordaron permanecer en el sitio en espera de los representantes de sus compañías de seguros para deslindar responsabilidades.

Pero la situación escaló cuando familiares del automovilista llegaron al lugar y, de forma repentina, abrieron fuego en contra del ajustador de seguros, lesionándolo. Durante la agresión, el acompañante del motociclista también fue alcanzado por un proyectil.

Lee también Lourdes Paz solicita más recursos para 2026; alcaldesa busca un 10% extra para atender daños y servicios en Iztacalco

Uniformados que acudieron al llamado de emergencia acordonaron el área y recabaron testimonios de los testigos. Paramédicos atendieron a los heridos y los trasladaron de inmediato a un hospital cercano.

El caso ya fue turnado al agente del Ministerio Público, quien inició la carpeta de investigación correspondiente. Asimismo, personal de la SSC analiza las cámaras de videovigilancia de la zona para identificar a los agresores y esclarecer la mecánica del ataque.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft/LL