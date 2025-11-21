La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), en coordinación con la Secretaría de Vivienda (SEVI) y la alcaldía Iztacalco, puso en marcha un programa para la entrega de detectores de gas en unidades habitacionales de la demarcación, con el objetivo de prevenir incidentes relacionados con fugas y reforzar la seguridad al interior de los domicilios.

Las autoridades informaron que, como parte de la estrategia “El detector que salva”, este año se prevé la distribución de 10 mil detectores de gas en más de 80 unidades habitacionales de Iztacalco. Los dispositivos están diseñados para identificar la presencia de gas LP, gas natural y dióxido de carbono, y deben colocarse en zonas altas de las viviendas para garantizar su correcto funcionamiento.

El programa forma parte de una iniciativa impulsada por la Jefatura de Gobierno, anunciada el año pasado, que busca fortalecer la cultura de prevención en toda la Ciudad de México. Además de la entrega de detectores, personal de Protección Civil impartirá talleres informativos en cada unidad habitacional para orientar a las familias sobre medidas básicas de seguridad, como la importancia de cerrar las llaves de gas y verificar sus instalaciones.

Las autoridades señalaron que la entrega continuará en las próximas semanas y que el objetivo es extender el programa a otras alcaldías, con la intención de reducir riesgos y evitar tragedias derivadas de fugas de gas en los hogares capitalinos.

