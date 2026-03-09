Tecámac, Méx.— Blanca Guadalupe Argüelles Velásquez concretó uno de sus mayores anhelos antes de llegar a los 50 años: ser conductora de un camión articulado de transporte público, en este caso, una unidad de la Línea 4 del Mexibús, en la que transporta a cientos de usuarios de Tecámac hasta La Raza y viceversa.

Lleva poco más de seis años en esta labor, pero su deseo de manejar estos vehículos nació hace décadas, cuando los primeros articulados aparecieron en la Ciudad de México, pero en ese tiempo las puertas para las mujeres permanecían cerradas.

Pertenece a una familia de operadores: su padre fue chofer, un hermano trabajó más de 20 años en una línea de autobuses nacional y otro es trailero.

Ella es la única mujer en esa tradición, pero para lograrlo enfrentó muchos obstáculos que tuvo que sortear hasta dedicarse a la que llama su gran pasión en la vida.

Ahora sus hijas se sienten orgullosas y seguirá en este trabajo “hasta que la vida me lo permita”.

¿Cuánto tiempo lleva trabajando como conductora y desde cuándo soñaba con esto?, se le preguntó a Blanca Guadalupe.

Tengo poco más de seis años manejando, pero la idea nació hace muchos años, cuando vi los primeros camiones articulados en la Ciudad de México. No existían oportunidades para mujeres. Yo era una ama de casa muy joven, ni siquiera sabía manejar un coche. Cuando empezaron a abrir convocatorias en Las Américas para la Línea 1 del Mexibús, probé suerte, pero no había espacio para nosotras.

¿Cómo la reciben sus compañeros y los pasajeros?

Tengo compañeros que me estiman mucho, me dan un saludo, un Dios te bendiga con sonrisa y abrazo todos los días. Hay quienes no aceptan ver a una mujer al volante, llegan a su destino y sólo me voltean a ver, pero también recibo bendiciones: “Dios la bendiga, maneja usted muy bien”. Eso me llega al corazón.