Entre 120 y 195 días naturales tendrán los establecimientos que brinden servicio de hospedaje, como hoteles y moteles, para reforzar las medidas de seguridad en sus instalaciones, adecuar sistemas electrónicos de videovigilancia para reforzar las medidas contra delitos como la trata de personas o violencia.

Este viernes 19 de diciembre, se publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México las modificaciones a las Leyes de Establecimientos Mercantiles y de Turismo de la Ciudad de México, aprobadas por el Congreso capitalino esta semana.

Por ejemplo, los sitios de hospedaje tendrán los 120 días naturales siguientes a la publicación de las reformas para instalar los sistemas de videovigilancia en cada acceso y salida vehicular del establecimiento, así como en las áreas de uso común, estacionamientos y accesos peatonales.

Las imágenes captadas por dichos sistemas deberán tener la resolución, calidad y nitidez suficientes para permitir la plena identificación de los rostros de las personas que transitan o permanecen en el establecimiento. Dichas grabaciones deberán conservarse y resguardarse por un periodo mínimo de 90 días naturales.

También se indica que queda expresamente prohibida la instalación de cámaras, sistemas o dispositivos de videovigilancia en el interior de habitaciones, sanitarios, vestidores o cualquier espacio de uso íntimo o privado. Las imágenes generadas en áreas públicas sólo podrán ser entregadas a la autoridad competente previa solicitud formal y motivada, mandato judicial y/o ministerial.

De acuerdo con el documento, los hoteles y moteles tendrán 195 días naturales para contar con seguridad privada capacitada y que esté registrada ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC).

También se estableció en los artículos transitorios del decreto que el Gobierno capitalino realizará las adecuaciones pertinentes al Reglamento de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad y al Reglamento de la Ley de Turismo de la Ciudad de México, en un plazo de 60 días naturales siguientes a la publicación de este viernes.

La Secretaría de las Mujeres y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX, en coordinación con las autoridades competentes, tendrán un plazo de 30 días naturales para expedir y publicar un protocolo para que el personal de los establecimientos de hospedaje tomen las medidas pertinentes para prevenir y, en su caso, dar atención primaria a las personas huéspedes o visitantes víctimas de violencia de género dentro del propio establecimiento.

Otra de las adecuaciones aprobadas es que se exigirá, al entrar a los sitios de hospedaje, que las personas presenten identificación oficial vigente, registrar entrada y salida, número de acompañantes, así como domicilio completo.

Las sanciones económicas por no respetar las nuevas disoluciones van de 3 mil a 10 mil veces la Unidad de Medida, es decir, entre 339 mil a un millón 130 mil pesos.

Para el caso de los servicios a través de plataformas digitales, los anfitriones deberán colocar las medidas y números de emergencia para prevenir delitos como trata de personas y violencia de género.