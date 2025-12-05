La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que personal de la corporación tomó conocimiento del hallazgo de un cuerpo sin vida, envuelto en una bolsa y una cobija, en la calle Adolfo López Mateos, de la colonia Ampliación Civil, en la alcaldía Venustiano Carranza.

De acuerdo con los primeros datos, el cuerpo fue localizado afuera del estacionamiento del Colegio de Bachilleres Plantel 10, alrededor de las 06:00 horas, cuando elementos de seguridad del plantel detectaron un bulto cubierto con una bolsa negra y una cobija con rastros de sangre. Ante el hallazgo, notificaron de inmediato a la SSC.

Según testimonios, los policías arribaron aproximadamente una hora después, procedieron a acordonar la zona y realizaron el informe inicial para dar aviso al agente del Ministerio Público, quien ordenó la intervención de los servicios periciales para llevar a cabo las primeras indagatorias.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer información sobre la identidad de la víctima ni sobre las posibles circunstancias en las que el cuerpo fue abandonado. Las autoridades mantienen la investigación abierta.

maot