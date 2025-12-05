Más Información

Mundial 2026: EN VIVO – Minuto a Minuto – Sorteo de la Copa del Mundo

Mundial 2026: Sheinbaum llega al Kennedy Center en Washington DC para el sorteo de la FIFA; se reunirá con Trump antes de la ceremonia

Ley de Aguas: Seguirá diálogo con transportistas y productores, asegura Segob; agradece a legisladores aprobación

Crece el escándalo; congelan cuentas a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo

Ley de Aguas: Productores anuncian que concluyen movilizaciones; "volveremos a la carga con más fuerza y mejor organización"

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que personal de la corporación tomó conocimiento del hallazgo de un , envuelto en una bolsa y una cobija, en la calle Adolfo López Mateos, de la colonia Ampliación Civil, en la .

De acuerdo con los primeros datos, el cuerpo fue localizado afuera del estacionamiento del Colegio de Bachilleres Plantel 10, alrededor de las 06:00 horas, cuando elementos de seguridad del plantel detectaron un bulto cubierto con una bolsa negra y una cobija con rastros de sangre. Ante el hallazgo, notificaron de inmediato a la SSC.

Según testimonios, los policías arribaron aproximadamente una hora después, procedieron a acordonar la zona y realizaron el informe inicial para dar aviso al agente del Ministerio Público, quien ordenó la intervención de los servicios periciales para llevar a cabo las primeras indagatorias.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer información sobre la identidad de la víctima ni sobre las posibles circunstancias en las que el cuerpo fue abandonado. Las autoridades mantienen la investigación abierta.

