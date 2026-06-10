El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado al interior de un departamento en el edificio Sinaloa en Tlatelolco.

El sábado, los vecinos percibieron mal olor que provenía del segundo piso del edificio, pero ayer por la mañana, el hedor los obligó a llamar a la policía, quienes ingresaron a la vivienda en donde hallaron al hombre de unos 50 años sin vida.