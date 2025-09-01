Más Información
El cuerpo de un hombre sin vida fue encontrado en vía pública de la alcaldía Coyoacán la mañana de este lunes.
De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, de aproximadamente 35 años de edad, fue encontrada inconsciente en la vía pública, en la calle Pensilvania, número 37, entre Canadá, en la colonia Barrio San Lucas.
Testigos señalaron que el hombre estaba maniatado de pies y manos y presentaba posibles signos de violencia, aunque se desconocen las circunstancias del hecho.
Lee también Muere "El Tomate" en el Reclusorio Sur; uno de los líderes de la Unión Tepito y autor intelectual de la masacre en Garibaldi
Al lugar acudió personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como paramédicos de la unidad médica del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes valoraron al afectado y confirmaron la ausencia de signos vitales, con etiología aún por determinar.
Los uniformados acordonaron la zona y cubrieron el cuerpo con una sábana, en espera de los Servicios Periciales, quienes realizarán el levantamiento del cadáver y el procesamiento del lugar.
Hasta el momento no se cuenta con datos de los posibles responsables.
