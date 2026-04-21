Luego de que ciclistas, pero también motociclistas y scooters estrenaron la nueva ciclovía de Tlalpan, la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, informó que aplicarán un operativo especial para que se respete el uso de la vía confinada para las bicicletas.

Al preguntarle sobre sobre la invasión de automóviles y motos, como lo documentó EL UNIVERSAL, la mandataria de la Ciudad de México anunció una vigilancia especial.

“Va a haber un operativo que garantice el libre funcionamiento de la ciclovía. Sabemos que es difícil para la Ciudad garantizar el confinamiento de este carril, pero vamos a tener de manera permanente este operativo, es muy importante que la población respete el carril destinado a la ciclovía”, indicó. Subrayó que el uso de la bicicleta en la Ciudad es un acto revolucionario, pues se disputa el espacio público en una Ciudad que históricamente fue pensada sólo para automóviles.

Este domingo quedaron abiertos 30 de los 34 kilómetros de la ciclovía, tras siete meses de obras.

Sobre las protestas de mujeres que se dedican al sexoservicio por este trazo, la jefa de Gobierno aseguró que a nadie se le va a excluir.

Durante este lunes, los ciclistas dividieron opiniones sobre la ciclovía. Mientras unos son entusiastas porque pueden ir más rápido a sus trabajos, otros, reiteraron que hay obstáculos como coladeras, motocicletas, y vehículos que invaden ciertas zonas.