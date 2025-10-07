Más Información

La alcaldía Tlalpan anunció la suspensión de actividades para el consumo y venta de bebidas alcohólicas en la colonia Ejidos de San Pedro Mártir.

En la Gaceta Oficial, la alcaldía precisó que la medida aplicará desde las 00:00 del 8 de octubre, hasta las 24:00 horas del 13 de octubre de 2025, en los establecimientos mercantiles ubicados en dicha colonia, que tengan operaciones relacionadas con el consumo y venta de bebidas alcohólicas, como como vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para venta de vinos y licores, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales y cualquier otro establecimiento mercantil similar.

También aplicará en los establecimientos de impacto vecinal como establecimientos de hospedaje, clubs, así como cantinas, pulquerías, cervecerías, peñas, cabarets, centros nocturnos, discotecas, salones de fiestas, de baile, salas de cine y cualquier otra similar, en que se expendan o consuman bebidas alcohólicas.

Asimismo, se ordena la prohibición del consumo y venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones en los establecimientos que se instalen temporalmente con motivo de ferias, festividades populares y tradicionales en la vía pública. Igualmente se prohíbe la venta y expendio de bebidas alcohólicas en el interior de las ferias, romerías, kermeses, tianguis, mercados, festejos populares y otros lugares en donde se presenten situaciones similares en cuanto al consumo y venta de bebidas alcohólicas.

