Los Reyes La Paz, Méx.— A partir de hoy el Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (Sitramytem) instalará un piso metálico tipo rejilla en el kilómetro 20 de la autopista México-Puebla, que forma parte de las obras del Trolebús Santa Martha-Chalco, por lo que habrá desvíos temporales en la vialidad.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), así como Caminos y Puentes Federales de Servicios Conexos (Capufe), informaron que las labores se realizarán en dos periodos: del 30 de marzo al 1 de abril y del 6 al 7 de abril, ambos en horario de 8:00 a 18:00 horas.

Durante esas fechas, se prevén desvíos temporales en los carriles laterales con dirección a Puebla.

En la zona están en construcción tres estaciones que se encuentran sobre el viaducto elevado y esos trabajos son de la última etapa, según la Secretaría de Movilidad del Edomex.