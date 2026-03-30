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Los Reyes La Paz, Méx.— A partir de hoy el Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (Sitramytem) instalará un piso metálico tipo rejilla en el kilómetro 20 de la autopista México-Puebla, que forma parte de las obras del Trolebús Santa Martha-Chalco, por lo que habrá desvíos temporales en la vialidad.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), así como Caminos y Puentes Federales de Servicios Conexos (Capufe), informaron que las labores se realizarán en dos periodos: del 30 de marzo al 1 de abril y del 6 al 7 de abril, ambos en horario de 8:00 a 18:00 horas.
Durante esas fechas, se prevén desvíos temporales en los carriles laterales con dirección a Puebla.
En la zona están en construcción tres estaciones que se encuentran sobre el viaducto elevado y esos trabajos son de la última etapa, según la Secretaría de Movilidad del Edomex.
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