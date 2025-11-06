Más Información

Un grupo de aproximadamente 100 habitantes de los pueblos originarios San Miguel Topilejo y San Miguel Ajusco bloquea desde la mañana de este jueves la carretera federal México-Cuernavaca, a la altura del kilómetro 28, en protesta por la demolición de varias viviendas ubicadas en terrenos catalogados como reserva ecológica.

De acuerdo con los manifestantes, durante la madrugada elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Guardia Nacional realizaron un operativo en el que fueron desalojadas diversas familias y demolidas sus casas sin previo aviso. Los inconformes acusan que las autoridades no ofrecieron alternativas ni diálogo previo antes de las acciones.

Con pancartas y consignas, los pobladores exigen frenar las demoliciones y establecer una mesa de trabajo para buscar soluciones que eviten dejar a más familias sin hogar.

El bloqueo ha provocado severas afectaciones a la circulación, ya que la carretera federal se encuentra cerrada en ambos sentidos. Las autoridades de tránsito recomiendan a los automovilistas utilizar como vía alterna la autopista México-Cuernavaca.

