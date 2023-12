El alcalde en Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, dijo que la fiscal Ernestina Godoy, no debe ser ratificada en su cargo pues no cuenta con “las credenciales” para seguir en al frente de la dependencia investigadora, al revelar que no ha actuado de manera correcta en las diversas denuncias que ha realizado en la demarcación, en la cual ha denunciado una serie de actos de corrupción de parte de constructoras.

Las cuales dijo, rompen los sellos de clausura que la alcaldía impone y siguen operando de manera ilícita, “tenemos 20 denuncias contra conductores que violan la ley, rompen los sellos de clausura y pedimos la intervención de la Fiscalía y esta no interviene. Tenemos más de 711 días esperando a que actúen”, dijo el alcalde en conferencia de prensa.

Detalló que desde el principio de su administración ha luchado porque se regulen las instrucciones y a velado para que los “coyotes” y los facilitadores no estafen a pequeños empresarios y emprendedores con permisos falsos, pese a tenerlos identificados y ya con denuncia en mano, la Fiscalía no ha actuado.

“Se han olvidado de Miguel Hidalgo, no nos dieron mayor presupuesto y no hacen su trabajo, es lamentable. Por eso considero que Ernestina Godoy no debe ser ratificada, si está tan comprometida con la 4T, pues que se la lleven al senado o a otro lado y que en su lugar, se quede una persona que en verdad imparta justicia”, dijo el funcionario.

