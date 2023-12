El alcalde en Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, consideró que la fiscal Ernestina Godoy, no debe ser ratificada en su cargo pues no cuenta con “las credenciales” para seguir al frente de la institución, al señalar que no ha atendido diversas denuncias que ha realizado en la demarcación, como una serie de actos de corrupción de parte de constructoras, las cuales rompen los sellos de clausura que la alcaldía impone y siguen operando de manera ilícita.

“Tenemos 20 denuncias contra constructores que violan la ley, rompen los sellos de clausura y pedimos la intervención de la fiscalía y esta no interviene. Tenemos más de 711 días esperando a que actúen”, dijo el edil en conferencia de prensa.

Detalló que desde el principio de su administración ha luchado porque se regulen las instrucciones y ha velado para que los coyotes y los facilitadores no estafen a pequeños empresarios y emprendedores con permisos falsos, pese a tenerlos identificados y con denuncia la fiscalía no ha actuado.

“Se han olvidado de Miguel Hidalgo, no nos dieron mayor presupuesto y no hacen su trabajo, es lamentable. Por eso considero que Ernestina Godoy no debe ser ratificada, si está tan comprometida con la Cuarta Transformación, pues que se la lleven al Senado o a otro lado y que en su lugar se quede una persona que en verdad imparta justicia”, aseveró el alcalde.

En este sentido, Tabe alertó de una red de falsificadores de documentos que opera en Miguel Hidalgo ofreciendo certificados de uso de suelo, permisos, suspensiones para retirar sellos y trámites relacionados con la construcción de desarrollos inmobiliarios que carecen de sustento legal en la alcaldía.

“Hemos recibido ya una serie de documentos falsos, copias que no tienen sustento en nuestros archivos y que no implican decisiones del gobierno, sino documentos apócrifos, con los cuales los dueños de los negocios suponen tener ya todos los trámites completos y a la hora de la hora lo que tienen son puros documentos que no tienen validez”, explicó.

Llamó a los empresarios y a quienes deseen invertir en Miguel Hidalgo a acercarse a la Ventanilla de Atención Empresarial, instalada en el Miércoles Ciudadano.