El Gobierno de la Ciudad de México suspendió el programa de audiencias ciudadanas “Zócalo Ciudadano” de este martes 25 de noviembre, por lo que las actividades se reanudarán el próximo martes 2 de diciembre.

Suspenden Zócalo Ciudadano

“Te recordamos que el Zócalo Ciudadano de este martes queda suspendido. La jefa de Gobierno, Clara Brugada te espera para atender tus solicitudes y propuestas, el próximo martes 2 de diciembre”, publicó la administración capitalina en redes sociales.

Marcha 25N

Este martes tendrá lugar la marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), la cual se prevé de inicio alrededor de las 14:00 horas en distintos puntos de la CDMX, con dirección al Zócalo.

Lee también Marcha 25N: ¿A qué hora inicia y cuál será la ruta de la movilización en la CDMX?

Suspenden Zócalo ciudadano. Foto: captura de pantalla

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot