25N: Gobierno federal lanza campaña contra violencia sexual y digital; Citlalli Hernández llama a hombres a unirse
El Gobierno de la Ciudad de México suspendió el programa de audiencias ciudadanas “Zócalo Ciudadano” de este martes 25 de noviembre, por lo que las actividades se reanudarán el próximo martes 2 de diciembre.
Suspenden Zócalo Ciudadano
“Te recordamos que el Zócalo Ciudadano de este martes queda suspendido. La jefa de Gobierno, Clara Brugada te espera para atender tus solicitudes y propuestas, el próximo martes 2 de diciembre”, publicó la administración capitalina en redes sociales.
Marcha 25N
Este martes tendrá lugar la marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), la cual se prevé de inicio alrededor de las 14:00 horas en distintos puntos de la CDMX, con dirección al Zócalo.
maot
